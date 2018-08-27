В Калифорнии рухнувший истребитель F-16 пробил крышу склада
- 17 мая 2019, 11:03
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В американском штате Калифорния истребитель F-16 упал на крышу дома, сообщает телеканал Fox News.
Выяснилось, что самолет пробил крышу склада, находящегося рядом с аэродромом, куда истребитель пытался приземлиться.
По данным телеканала, летчику удалось катапультироваться, его госпитализировали. Кроме пилота, никто не пострадал.
После инцидента, произошедшего в четверг, 16 мая, было перекрыто движение на пролегающей рядом трассе.
Отмечается, что рухнувший истребитель принадлежал Командованию воздушно-космической обороны США.
Как сообщал «Ридус», в апреле в Нидерландах в районе авиабазы Леуварден истребитель F-16 получил серьезные повреждения во время учений. Самолет открыл огонь из пушки и пострадал от собственного выстрела.
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