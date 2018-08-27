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Ученые определили факторы риска возникновения инсульта у мужчин и женщин

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© pixabay.com

Специалисты назвали основные факторы, увеличивающие риск возникновения инсульта.

Согласно исследованию, проведенному учеными Национального исследовательского Мордовского государственного университета, преимущественными показателями для мужчин являются курение, алкоголизм, малоподвижный образ жизни, а также атеросклероз и метаболический синдром.

Для женщин риск возникновения инсульта повышается при наличии сахарного диабета, мерцательной аритмии, ожирении и дислипидемии.

А вот повышенное артериальное давление (гипертония) представляет в равной степени опасность как для мужчин, так и для женщин, сообщает RT со ссылкой на исследование.

Специалисты университета также отметили, что ишемический инсульт гораздо чаще встречается у молодых мужчин, нежели у молодых женщин, отмечает РЕН ТВ.

По данным Росстата, в прошлом году от болезней системы кровообращения, к которым, в частности, относится ишемический инсульт, скончались около 840 тысяч россиян.

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Google научит свой переводчик имитировать голос пользователя

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Вчера появилась информация, что Google Translate научится переводить текст с камеры в реальном времени. Теперь появились новые сведения, уже касающиеся аудиопереводов — в Google разработали алгоритм, переводящий речь с одного языка на другой с сохранением голоса пользователя.

Инсайд появился в блоге корпорации. Согласно ему, разработчики учат нейросеть анализировать голос, составлять спектрограмму и на ее основе генерировать аудиоперевод на нужном языке.

Сейчас переводчик не умеет переводить речь в реальном времени — сперва он конвертирует сказанное в текст, и только потом озвучивает на языке перевода. К тому же, синтезированный голос звучит неестественно и плохо работает с интонированием.

После обновления программа сможет переводить речь на другой язык сразу, без текстовой записи. При этом будут сохраняться исходные интонация и паузы. Также алгоритм лучше воспринимает имена собственные.

Нововведение станет очередным шагом к «бесшовному переводу», однако вряд ли мы сможем воспользоваться им в ближайшее время. По отзывам журналистов, которые смогли ближе познакомиться с работой алгоритма, выдаваемый им результат все еще звучит неестественно.

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СМИ назвали источник многомиллиардного состояния полковника ФСБ

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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина были проведены обыски в трех квартирах, в результате которых изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Как отметил источник «Росбалта», эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков.

По словам собеседника издания, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить такие крупные суммы. В их числе значатся «Траст», который в марте 2018 года попал под санацию, и банк «Югра», лишившийся лицензии летом 2017 года. 

Источники «Коммерсанта» уточнили, что найденные денежные средства в рублях, долларах и евро хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ.

Предполагается, что теневые активы могли быть получены от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий.

По данным издания, после проверки всего персонала банковского отдела управления «К» ФСБ на их причастность к коррупционной деятельности подразделение будет ликвидировано, а его сотрудников переведут в другие отделы.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

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