Ученые определили факторы риска возникновения инсульта у мужчин и женщин
- 17 мая 2019, 10:37
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Специалисты назвали основные факторы, увеличивающие риск возникновения инсульта.
Согласно исследованию, проведенному учеными Национального исследовательского Мордовского государственного университета, преимущественными показателями для мужчин являются курение, алкоголизм, малоподвижный образ жизни, а также атеросклероз и метаболический синдром.
Для женщин риск возникновения инсульта повышается при наличии сахарного диабета, мерцательной аритмии, ожирении и дислипидемии.
А вот повышенное артериальное давление (гипертония) представляет в равной степени опасность как для мужчин, так и для женщин, сообщает RT со ссылкой на исследование.
Специалисты университета также отметили, что ишемический инсульт гораздо чаще встречается у молодых мужчин, нежели у молодых женщин, отмечает РЕН ТВ.
По данным Росстата, в прошлом году от болезней системы кровообращения, к которым, в частности, относится ишемический инсульт, скончались около 840 тысяч россиян.
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