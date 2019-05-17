Полиция задержала подозреваемых в полумиллиардной афере

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в крупном мошенничестве с поставкой автозапчастей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали трех человек, от действий которых пострадали более 2 тысяч человек.

По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 500 миллионов рублей.

Мошенники размещали в интернете объявления о продаже комплектующих частей для автомобилей из Европы по низким ценам более чем на ста сайтах.

При заказе требовалось внести предоплату в размере 50% от стоимости.

После заключения договоров с покупателями и получения денежных средств злоумышленники сообщали о невозможности поставки товара и предлагали выбрать более дорогостоящие комплектующие за дополнительную плату. С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась, — рассказала Волк.

В результате преступники обналичивали полученные деньги, а затем вывозили их за рубеж.

Возбуждено уголовное дело. Двоим из задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом, добавила представитель МВД.