Советник Зеленского заявил, что президент распустит Верховную раду

Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил в эфире телеканала «1+1», что новый глава государства инициирует роспуск Верховной рады.

Естественно, будет инициировать, — сказал советник, отвечая на вопрос о возможном роспуске парламента.

Разумков отметил, что это в первую очередь связано с отсутствием в Раде коалиции.

При этом Зеленский готов помочь депутатам «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше», добавил Разумков.

Зеленский ранее не исключал, что распустит парламент после вступления в должность, напоминает РЕН ТВ. Несколько дней назад он сравнил депутатов Верховной рады с мелкими мошенниками, поскольку они не выполнили своих обещаний.



Как сообщал «Ридус», в четверг, 16 мая, Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Вступление в должность главы государства произойдет 20 мая.