Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев прошел в финал.

Певец выступит в первой части финального смотра под пятым номером, сообщается на официальном сайте конкурса мероприятия.

Второй полуфинал состоялся в четверг, 16 мая. По его итогам вместе с российским певцом в финальной стадии конкурса выступят представители Азербайджана, Албании, Дании, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии и Швеции.

Финальный концерт музыкального шоу состоится в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве, где за звание победителя «Евровидения-2019» будут бороться 26 конкурсантов из разных стран.

В нем также примут участие музыканты из Австралии, Белоруссии, Греции, Исландии, Кипра, Сан-Марино, Сербии, Словении, Чехии и Эстонии, прошедшие отбор первого полуфинала.

Кроме того, к финалу допущены представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как стран — основательниц конкурса, а также Израиля, представитель которого Нетта Барзилай победила в прошлом году, напоминают «Новые Известия».