Представлен первый в России аудиосериал

Автор романа «Метро 2033» Дмитрий Глуховский написал и озвучил первый в России аудиосериал «Пост».

В Москве состоялась презентация этого проекта о постапокалиптическом будущем России.

«Это история про то, как на руинах старого растет новое, про то, как детям приходится отвечать за то, что делают отцы, о героизме, об обороне рубежей», — цитирует писателя ТАСС.

По его словам, действие аудиосериала разворачивается на территории распавшейся России, в бывшем городе Ярославль.

Он пояснил, что от России в его произведении осталась только Московская империя, к востоку от которой — неизвестность, тьма, мрак. Глуховский добавил, что на границе империи находится крепость-пост, жители которой несут дозор у единственного уцелевшего железнодорожного моста через Волгу, уходящего в вечный туман ядовитых испарений.

Первый сезон «Поста» состоит из десяти серий по 45−50 минут. С 16 мая он доступен пользователям стримингового сервиса Storytel.

Автор также предупредил, что печатная версия проекта выпускаться не будет, отмечает агентство.