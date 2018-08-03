Опубликовано видео с бросившим стул на корт теннисистом
- 16 мая 2019, 20:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Австралийский теннисист Ник Кирьос устроил скандал во время матча второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме.
Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.
На кадрах видно, что, получив от судьи предупреждение за сломанную ракетку, Кирьос стал чрезмерно эмоционально выражать свое недовольство.
Он не только оспаривал решение арбитра, но и демонстративно швырнул стул на корт.
Затем он громогласно заявил, что отказывается продолжать матч, и стал собирать свою сумку. Примечательно, что к тому моменту австралиец проигрывал норвежцу Касперу Рууду со счетом 1:2.
В итоге Кирьоса дисквалифицировали за неспортивное поведение.
Войти через социальные сети: