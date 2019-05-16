Ведущие вузы России ищут преподавателей по всему миру

Преподавателей и ученых для ведущих российских вузов начали искать по всему миру.

Талантливых наставников молодежи разыскивают в соцсетях и на специализированных онлайн-ресурсах.

При этом ставка делается не только на отечественные кадры, но и зарубежные, отмечает газета «Известия».

Дело в том, что приглашение на преподавательскую работу в Россию иностранцев стало возможным благодаря дополнительному финансированию в рамках госпрограммы поддержки ведущих вузов «5−100».

Эксперты считают, что масштабное обновление кадров поможет победить в конкурентной борьбе на мировом рынке образовательных услуг, пишет издание.

Среди высших учебных заведений, которые уже включились в «войну за таланты», оказались НИТУ МИСиС, ИТМО, ТюмГУ и Балтийский федеральный университет имени Канта.

Ранее сообщалось, что вузы, которые принимали участие в проекте повышения конкурентоспособности отечественных университетов и институтов «5−100», значительно улучшили свои позиции в предметных рейтингах, составленных британским аналитическим агентством QS Quacquarelli Symonds, а также вошли в четыре отраслевых рейтинга QS.

