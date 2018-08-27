Баллон с газом взорвался в Институте физической химии в Москве
- 16 мая 2019, 16:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Институте физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина на Ленинском проспекте в Москве произошел взрыв.
«Во время опыта взорвался баллон с углекислым газом», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что в кабинете частично выбило стекла.
По предварительным данным, пострадали два человека. Их сейчас осматривают медики.
На место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения для проверки информации, информировали агентство в ГУМЧС России по Москве.
Как стало известно РЕН ТВ, пострадали две девушки.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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