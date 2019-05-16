Китайский луноход добрался до лунной коры

Китайский луноход «Юйту-2» заглянул под кору нашего спутника. С помощью бортовых инструментов он смог провести анализ почвы и выяснить, что грунт под лунной корой содержит относительно тяжелые минералы, а также он богат железом и магнием.

Напомним, что станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила мягкую посадку в кратер Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Станция «Чанъэ-4» оснащена современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Луноход поможет сделать снимки Луны, взять пробу грунта, а также провести радиоастрономические наблюдения.

Место высадки лунохода было выбрано неслучайно, так как кратер Карман является одним из самых больших среди ударных. Предполагается, что удар был настолько сильным, что кора Луны могла пробиться, обнажив грунт под собой.

В первую неделю исследований «Юйту-2» взял пробу грунта, и недавно ученые смогли проанализировать его состав. Известно, что в начале основания Луны, когда она была покрыта большим количеством магмы, тяжелые минералы просто не смогли бы удержаться на поверхности и утонули бы, а легкие минералы должны были всплыть и потом затвердеть в коре.

Основываясь на эти данные ученые смогли определить, что лунная кора богата железом и магнием.

Это первое подробное исследование, которое подскажет нам, из чего состоит внутренняя часть нашего спутника. Нас важно понять, чем Луна отличается от Земли. Возможно, это поможет узнать, как вода изменила мантию Луны в начале ее истории, — пояснили авторы исследования.

Сейчас ученые хотят разобраться, как добыть пробы грунта, находящегося еще глубже. Он, возможно, раскроет тайну состава лунной мантии. Это поможет узнать, как эволюционировал магматический океан Луны.