Танцующие на подиуме босоногие модели восхитили зрителей

На популярном сайте Reddit стал вирусным отрывок видео с модного показа, где на подиум вышли модели в африканской одежде, которые ещё и зажигательно станцевали. В перформансе приняли участие темнокожие женщины с пышными формами, которые мало того что шагали босиком, так ещё и абсолютно не соответствовали обычно суровым и безэмоциональным моделям с мировых модных показов. Девушки в этнических нарядах продемонстрировали несколько танцевальных движений и восхитили зрителей своей синхронностью и раскрепощённостью.

via Gfycat

Интернет-сообщество тоже пришло в восторг от модной танцевальной вечеринки, и публикация за короткое время собрала 55 тысяч лайков.

Самое приятное то, что эти дамы босиком, а значит, не должны беспокоиться о том, что они могут споткнуться, упасть и сломать лодыжку, будучи на любых нелепых каблуках.

Это видео сделало меня счастливым!

Я посмотрел это видео уже 12 раз. И я не уверен, что хочу останавливаться.

Это модный показ, от которого исходит свет. Даже не пытайтесь меня приглашать, если ваш показ не похож на такой!

Самое крутое, что этот ролик не только заставил меня улыбнуться, но и осознать, что я стал немного счастливее после его просмотра.

Наконец-то модный показ с нормальными людьми и нормальной одеждой. Даёшь больше таких перформансов!

А вы любите танцевать?