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Собака притворилась бездыханной, чтобы избежать купания

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  • 16 мая 2019, 15:41
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Таиланде живёт годовалый пёс породы тайский бангку по кличке Нгуанг (Nguang), и он прославился в интернете тем, что очень не любит купаться и поэтому каждый раз перед принятием ванны пытается притвориться мёртвым. Хозяева говорят, что собака прикидывается бездыханной всякий раз, когда приходит время принимать душ. И делает это так мастерски, что не смеяться невозможно!

Наш пёс очень умный и добрый, а ещё и очень-очень хитрый. Мы опубликовали ролик с его актёрской игрой в интернете, и многие поверили и посчитали, что Нгуанг по-настоящему потерял сознание. Но мы-то знаем, что он устраивает такой цирк каждый раз, когда мы пытаемся искупать его — смеётся хозяйка пса Нонг Канокван (Nong Kanokwan).

Девушка говорят, что после традиционного театрального представления с обмороком собака смиряется со своей участью и всё-таки принимает душ.

Ранее «Ридус» писал про пса маламута, который всегда поёт в ванной. Получается очень мило.

Также мы рассказывали про собаку-дайвера, которая научилась мастерски нырять и теперь обожает доставать со дна реки разные предметы и приносить их хозяину. 

А ещё мы писали про хаски, который тоже однажды спел в душе, а потом на собачью песню наложили музыку знаменитого хита группы System of a Down. Очень эпично получилось.

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