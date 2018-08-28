«Лидер-лабух»: в Сети посмеялись над партией «Голос» музыканта Вакарчука
- 16 мая 2019, 14:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы», общественный деятель Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, объявил о создании партии «Голос», с которой он планирует участвовать в парламентских выборах.
Выборы в Верховную раду Украины должны состоятся в октябре нынешнего года.
«Я хотел бы сегодня представить вам нескольких членов нашей команды, чтобы вы составили представление, что это за люди, что такое партия „Голос“, которая идет изменять украинскую политику», — заявил Вакарчук в эфире украинского телеканала «Прямой».
«Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос», — написал музыкант днем раньше в своем аккаунте в Twitter.
Пользователи не преминули отреагировать на сообщение Вакарчука.
Как сообщал «Ридус», в январе нынешнего года лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины. При этом музыкант пообещал работать над тем, чтобы «проевропейские силы победили».
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