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«Лидер-лабух»: в Сети посмеялись над партией «Голос» музыканта Вакарчука

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© Андрей Иволгин/ТАСС

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы», общественный деятель Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, объявил о создании партии «Голос», с которой он планирует участвовать в парламентских выборах.

Выборы в Верховную раду Украины должны состоятся в октябре нынешнего года.

«Я хотел бы сегодня представить вам нескольких членов нашей команды, чтобы вы составили представление, что это за люди, что такое партия „Голос“, которая идет изменять украинскую политику», — заявил Вакарчук в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос», — написал музыкант днем раньше в своем аккаунте в Twitter.

Пользователи не преминули отреагировать на сообщение Вакарчука.

Как сообщал «Ридус», в январе нынешнего года лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины. При этом музыкант пообещал работать над тем, чтобы «проевропейские силы победили».

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