найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

101437

Тест: Как хорошо вы знаете сериал «Игра престолов»?

Small dd3dc5f883
  • 16 мая 2019, 14:36
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Знаменитый сериал «Игра престолов» подходит к концу. И пока фанаты ждут последнюю серию восьмого сезона и активно строят предположения относительно финала, давайте вспомним, как всё начиналось. Пройдите тест, в котором только поклонники истории Семи Королевств смогут ответить на 10 вопросов из 10.

Лёгкий тест или сложный? Сколько правильных ответов вы дали?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6292080читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
10030791читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202558читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

21353343читать позжечитаю позже