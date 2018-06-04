Тест: Как хорошо вы знаете сериал «Игра престолов»?
- 16 мая 2019, 14:36
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Знаменитый сериал «Игра престолов» подходит к концу. И пока фанаты ждут последнюю серию восьмого сезона и активно строят предположения относительно финала, давайте вспомним, как всё начиналось. Пройдите тест, в котором только поклонники истории Семи Королевств смогут ответить на 10 вопросов из 10.
Лёгкий тест или сложный? Сколько правильных ответов вы дали?
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