Две россиянки пострадали в Йемене при авиаударе арабской коалиции

Две гражданки России пострадали во время сегодняшнего авиаудара арабской коалиции по йеменской столице Сане, сообщает телеканал Al Masirah, подконтрольный правящему на севере Йемена движению хуситов.

Раненые россиянки, по информации телеканала, работали в сфере здравоохранения, сейчас они госпитализированы.

Ранее в четверг, 16 мая, коалиция подвергла бомбардировке жилой квартал в Сане, в результате погибли шесть человек, десятки ранены.

Хуситы — военизированная группировка шиитов, поднявшая в 2004 году вооруженное восстание против правительства Йемена и постепенно захватившая контроль над рядом территорий страны. С начала 2015-го, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, является де-факто правящей организацией в Йемене.

Группа названа по имени ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в сентябре 2004 года. Предполагается, что хуситы пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана и его союзников в лице партии «Хезболла».