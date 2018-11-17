Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»

В Челябинске депутат городской думы Виталий Рыльских послал женщину «к чертовой матери» во время обсуждения с жителями города проекта реконструкции ряда улиц, сообщает URA.RU.

Горожане стали возмущаться, что из-за этого проекта будут вырубать деревья. Против проекта также выступил урбанист-общественник Лев Владов.

Что сделали вы, урбанисты? А мы, депутаты, делаем хорошее, — заявил Рыльских, обращаясь к Владову.

Его слова вызвали хохот в зале, а одна женщина выкрикнула, что надо в первую очередь о людях думать.

Уберите ее к чертовой матери, она уже всем надоела! — не выдержал депутат.

Правда, женщину выводить не стали, но сотрудник полиции попросил ее вести себя потише.

«Каюсь, не сдержал эмоции. Просто она постоянно выкрикивала, мешала всем, вела себя как провокатор. Но мое поведение было неправильным, признаю», — позже прокомментировал агентству этот инцидент депутат.

