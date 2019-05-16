Опасная собачья болезнь угрожает хозяевам

В штате Айова, США, зарегистрирована вспышка собачьего бруцеллеза — бактериальной инфекции, которая может передаваться от животных людям. В одной ветеринарной клинике уже объявлен карантин, а всех собаководов призывают проверить своих питомцев.

Касается это не только американских, но и собачников других стран, так как заразиться бруцеллезом животное может, просто попив из лужи или съев сырое мясо.

В Айове карантин объявили после того, как несколько владельцев собак обратились к ветеринару из-за недомогания питомцев. Чуть позже выяснилось, что все эти собаки были взяты в одном и том же приюте.

Напомним, что бруцеллез собак — чрезвычайно заразная болезнь, возбудитель которой принадлежит к роду бруцелл. Эти круглые малоподвижные бактерии содержатся в физиологических жидкостях животного и могут переноситься мухами.

Бруцеллы достаточно устойчивы во внешней среде, поэтому собака может подхватить заразу даже во время прогулки, например попив из лужи, съев сырое мясо или если в пище собаке попадется шерсть зараженного животного.



Как правило, симптомы бруцеллеза не очень выражены, и многие хозяева могут принять их за обычное недомогание или простуду у их домашнего любимца. Даже профессиональные ветеринары и кинологи не всегда могут определить это заболевание без дополнительных анализов.

Это заболевание очень опасно не только для собак, но и для человека. Бруцеллез может привести к поражению почти любой части тела больного, включая органы репродуктивной системы, печень, сердце и центральную нервную систему.

Очень важно диагностировать заболевание на ранних сроках, чтобы помочь животному и обезопасить его хозяина. К сожалению, целенаправленного лечения этого заболевания нет: часто бруцеллез переходит в хроническую форму и безопаснее усыпить собаку, чтобы избежать заражения остальных питомцев и хозяина.

Ветеринары напоминают, что лучшим способом борьбы с этой инфекцией является вакцинация животного, согласно ветеринарному календарю прививок.

Для человека такой вакцины не существует, поэтому врачи не советуют контактировать с бездомными собаками. У человека первые симптомы похожи на обычную простуду. Из-за несвоевременной диагностики бруцеллеза и отсутствия соответствующей терапии около 3—5% случаев заканчиваются инвалидностью.

Сейчас американские ветеринары стараются не допустить распространения бруцеллеза на бездомных собак, так как в этом случае эпидемия станет неконтролируемой.