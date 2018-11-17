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В Москве задержали мужчину, перечислившего ИГИЛ 50 млн рублей

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© мвд.рф

Сотрудники ФСБ задержали в столице мужчину, подозреваемого в финансировании воюющих в Сирии боевиков ИГИЛ*.

По данным спецслужб, гражданин РФ, уроженец Северной Осетии Георгий Гуев осуществлял безналичные переводы на банковские карты лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе террористической организации «Исламское государство»*.

«Всего с 2015 года задержанным перечислено не менее 50 миллионов рублей», — сообщает ЦОС ФСБ.

Во время обыска по месту жительства задержанного была обнаружена экстремистская литература, значительное количество банковских карт, а также «мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГИЛ*».

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечал «Ридус», в конце апреля в Подмосковье были задержаны семь участников ИГИЛ*. У членов ячейки во время обыска были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература.

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* запрещена в РФ

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