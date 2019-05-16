Найденные личинки глубоководных тварей поставили ученых в тупик

Международная группа исследователей рассказала об открытии микроскопических глубоководных существ, которые ранее были неизвестны науке.

Недавно биологи обнаружили странные личинки, вероятно относящиеся к виду подковообразных червей форонидов. Проблема в том, что этот вид червей малоизучен специалистами, а личинки совсем не похожи на взрослых особей своего вида.

В рамках последнего исследования ученые выловили планктон из Панамского залива и Карибского моря и проанализировали наличие в нем личинок.

Ученые рассказали, что в морях и океанах живут форониды — тип морских беспозвоночных животных из группы первичноротых. Впервые их личинки были описаны в 1846 году, а спустя десять лет биологам попались взрослые особи.

Удивительно, но личинки (с биологической точки зрения) совсем не похожи на то, во что они вырастают, поэтому изначально биологи признали личинки и взрослых особей разными видами.

Пока что мы мало знаем об этих микроорганизмах. Известно, что живут форониды не более года, питаются они мелкими организмами, которые прилипают к щупальцам. Размер взрослой особи может достигать в длину от 0,6 см до 45 см.

Несмотря на то, что эти существа обитают на больших глубинах, выглядят они очень красиво: их тело прозрачно и имеет разную окраску, которая интересно переливается на свету.

На щупальцах некоторых червей ученые находили не только их потенциальную пищу, но и прилипшие песчинки и обломки ракушек.



Во время последнего исследования ученые обнаружили в организмах планктона десятки личиночных особей: 23 из Тихого океана и 29 из Атлантики.

Затем специалисты секвенировали их ДНК, и на основании полученных данных было выделено семь видов, не имеющих генетической связи ни с одной из известных взрослых особей форонид.

Три из этого числа происходят из Панамского залива, остальные жили в водах карибского архипелага Бокас-дель-Торо.