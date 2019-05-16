Найденные личинки глубоководных тварей поставили ученых в тупик
- 16 мая 2019, 11:47
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная группа исследователей рассказала об открытии микроскопических глубоководных существ, которые ранее были неизвестны науке.
Недавно биологи обнаружили странные личинки, вероятно относящиеся к виду подковообразных червей форонидов. Проблема в том, что этот вид червей малоизучен специалистами, а личинки совсем не похожи на взрослых особей своего вида.
В рамках последнего исследования ученые выловили планктон из Панамского залива и Карибского моря и проанализировали наличие в нем личинок.
Ученые рассказали, что в морях и океанах живут форониды — тип морских беспозвоночных животных из группы первичноротых. Впервые их личинки были описаны в 1846 году, а спустя десять лет биологам попались взрослые особи.
Удивительно, но личинки (с биологической точки зрения) совсем не похожи на то, во что они вырастают, поэтому изначально биологи признали личинки и взрослых особей разными видами.
Пока что мы мало знаем об этих микроорганизмах. Известно, что живут форониды не более года, питаются они мелкими организмами, которые прилипают к щупальцам. Размер взрослой особи может достигать в длину от 0,6 см до 45 см.
Несмотря на то, что эти существа обитают на больших глубинах, выглядят они очень красиво: их тело прозрачно и имеет разную окраску, которая интересно переливается на свету.
На щупальцах некоторых червей ученые находили не только их потенциальную пищу, но и прилипшие песчинки и обломки ракушек.
Во время последнего исследования ученые обнаружили в организмах планктона десятки личиночных особей: 23 из Тихого океана и 29 из Атлантики.
Затем специалисты секвенировали их ДНК, и на основании полученных данных было выделено семь видов, не имеющих генетической связи ни с одной из известных взрослых особей форонид.
Три из этого числа происходят из Панамского залива, остальные жили в водах карибского архипелага Бокас-дель-Торо.
Это удивительное открытие. Вполне возможно, что эти личинки могут принадлежать к новым для науки видам. Однако пока неизвестно, как будут выглядеть взрослые особи, и даже их целенаправленный поиск может занять годы — особенно с учетом их обитания на глубине, — заключили морские биологи.
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