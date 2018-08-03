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Назначена дата инаугурации Зеленского

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© кадр из сериала «Слуга народа»

Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Вступление в должность главы государства произойдет 20 мая.

Такое решение на заседании парламента поддержали 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Таким образом, 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады», — заявил после голосования спикер Андрей Парубий, сообщается на сайте украинского парламента.

Как сообщал «Ридус», ранее в Раде предлагали провести инаугурацию Владимира Зеленского в два этапа с разницей в две недели: 19 мая и 1 июня.

Шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре выборов на Украине с огромным преимуществом, набрав 73,22% голосов. Ранее отмечалось, что инаугурация нового президента должна состояться не позднее 3 июня.

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