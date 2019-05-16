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Охотников на кошачьих приговорили к многомиллионному штрафу

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© pexels.com

В Малайзии суд города Куала-Тренгану назначил рекордно высокий штраф для браконьеров, у которых месяцем ранее обнаружили сразу несколько десятков шкур леопардов, тапиров, а также малайских медведей и тигров.

Теперь двое граждан Вьетнама, оказавшихся на скамье подсудимых за охоту на редкие виды животных, будут обязаны уплатить 375 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей по текущему курсу). Кроме того, злоумышленников ожидает двухлетнее тюремное заключение, пишет местное издание The Star.

Этот вердикт воодушевляет нас и дальше преследовать браконьеров по всей строгости закона, — прокомментировал решение суда директор департамента заповедников и национальных парков Малайзии Датук Хашим.

Примечательно, что в случае неуплаты назначенной суммы срок лишения свободы увеличится до 16 лет.

Напомним, ранее «Ридус» рассказывал о другом примечательном решении суда, вынесенном в отношении браконьера: в минувшем декабре нелегального охотника из штата Миссури обязали каждый месяц пересматривать мультипликационный фильм «Бэмби».

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