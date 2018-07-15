найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

203373

Дуров обрушился с критикой на WhatsApp

Small default

© youtube.com

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp за уязвимость в сфере безопасности.

По его словам, западные спецслужбы могут легко получать доступ к личным данным пользователей.

Дуров отметил, что, когда мессенджер исправляет очередную критическую уязвимость, на ее месте появляется другая.

Предприниматель добавил, что из США очень непросто запустить приложение для безопасной связи.

За неделю, проведенную нашей командой в США в 2016 году, было три попытки взлома со стороны ФБР. Представьте себе, как могут навредить 10 лет в такой обстановке, — написал Дуров в статье, опубликованной на платформе Telegra.ph.

Программист также отметил, что «WhatsApp намеренно запутывает файлы своих приложений, чтобы никто не смог их тщательно изучить».

Кроме того, он предположил, что ФБР могла потребовать, чтобы материнская компания Facebook установила в WhatsApp бэкдоры — программы скрытого удаленного администрирования.

Как сообщал «Ридус», в конце апреля разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время ежегодной конференции F8 заявил, что работает над шифрованием мессенджера WhatsApp и приложения Messenger.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
452711167читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
10030791читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202558читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

113118059читать позжечитаю позже