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По улицам Воронежа провезли труп на крыше авто. В ГИБДД считают это нормой

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© vk.com

Накануне, 15 мая, жители Воронежа стали свидетелями весьма пугающего зрелища. В этот день на улицах города была замечена зеленая «Волга» с трупом неизвестного человека на крыше.

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, тело было замотано в ткань и закреплено на металлическом внешнем багажнике. Изначально многие жители предположили, что ситуация может оказаться не самым удачным розыгрышем, однако на практике все оказалось не так.

Как сообщает kp.ru, на крыше автомобиля действительно находился труп 32-летнего местного жителя, покончившего с собой в одном из районов области. Его вдова, не имея возможности оплатить транспортировку тела до центра судебно-медицинской экспертизы спецтранспортом, оказалась вынуждена обратиться за помощью к соседу.

После проведения всех необходимых процедур с телом умершего на похороны его, скорее всего, повезут таким же способом, отмечает издание.

Тем временем нашумевший инцидент уже успели прокомментировать в местном управлении ГИБДД. Представители автоинспекции отметили, что такой способ транспортировки покойного не является нарушением, передает РИА «Воронеж».

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