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Стало известно, какая погода ждет москвичей в выходные

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© Артем Геодакян/ТАСС

В выходные дни в столице ожидается теплая майская погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в субботу и воскресенье днем воздух прогреется до 20 градусов.

Метеоролог добавила, что к выходным ветер в Москве и области стихнет.

Нас ожидает хорошая погода. Переменная облачность без осадков. Температура — около 8 градусов тепла ночью, днем — до 20 градусов. Приятная майская погода, — приводит агентство слова Поздняковой.

В то же время ранее, как сообщал «Ридус», сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявляла, что к концу недели температура воздуха по ночам будет опускаться до плюс 3—8 градусов, а днем составит не выше плюс 17—19 градусов.

«Такая температура может стать ниже климатической нормы многолетних значений», — отметила тогда метеоролог.

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