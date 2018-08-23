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Арашуковы заявили, что в СИЗО им не хватает халяльного питания

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, арестованные в рамках расследования дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей и находящиеся в СИЗО «Лефортово», пожаловались на отсутствие халяльного питания, пишет газета «Известия».

По словам сенатора, сейчас у мусульман идет священный месяц Рамадан, который связан с ограничениями при употреблении пищи, и он беспокоится за находящихся в изоляторе единоверцев, которые не могут приобрести халяльные продукты.

Кроме того, Арашуков-младший заявил, что уже более трех недель не получает писем, а телеграммы ему приходят лишь на седьмой день после отправления.

Рауф Арашуков сидит в отремонтированной камере, а вот его отец — в старой, без горячей воды, рассказал изданию посетивший арестантов член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов.

По его словам, Арашуков-старший жалуется еще и на то, что лишился возможности смотреть телевизор: после перехода Москвы на цифровое вещание он перестал принимать сигнал.

Напомним, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его подозревают в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

В доме Арашукова прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной валюте, слитки золота и церковные драгоценности, а также разнообразное холодное оружие.

Несколькими часами позже в одном из петербургских офисов «Газпрома» был задержан его отец — советник генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. В начале марта ему было предъявлено обвинение в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

В апреле суд арестовал все имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

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