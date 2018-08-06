Олигарх Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает портал TheBabel.

Позже олигарх подтвердил изданию, что ночью прибыл в аэропорт города Днепра (бывший Днепропетровск). При этом он отметил, что пока не знает, чем займется в первую очередь.

Коломойский уехал с Украины в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации ПриватБанка, основным акционером которого он являлся. Сначала предприниматель проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль, напоминает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», в апреле Коломойский заявил, что намерен вернуться в Киев после официального оглашения итогов президентских выборов.

В своем интервью, которое было опубликовано после первого тура президентских выборов, но до окончательной победы Владимира Зеленского во втором туре, Коломойский прокомментировал известное высказывание Петра Порошенко о том, что Зеленский является «марионеткой Коломойского». На это Коломойский ответил, что сам Порошенко является его марионеткой и «в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано».



В начале этой недели на Украине возбудили уголовное дело в связи с вмешательством высших должностных лиц государства, включая действующего президента Петра Порошенко, в деятельность судей, которые отменили национализацию ПриватБанка.