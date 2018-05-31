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В Москве нашли клад XV–XVI веков

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© wikipedia.org / A.Savin

В столице на территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря, являющегося ныне Музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, археологи обнаружили монеты XV—XVI веков.

Среди находок — мелкие разменные медные монеты (пулы), а также серебряная деньга, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, серебряная деньга в начале XV века была достаточно крупной суммой. Согласно историческим источникам, за одну такую монету можно было купить еду на несколько дней.

Все эти монеты были отчеканены в Москве. Из медных пулов самая ранняя монета датируется 1530 годом (время правления Василия III). Два других пула отчеканили позже, при Иване Грозном.

© mos.ru

При этом более старый пул раннего периода имеет более крупный номинал. Предположительно, он приравнивался к трем маленьким пулам времен Ивана Грозного.

После реставрации монеты будут переданы в музейные фонды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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