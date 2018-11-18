Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, пишет немецкая газета Handelsblatt.

По словам Меркель, проект строительства газопровода полностью утвержден.

Несмотря на то, что новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей, чтобы опротестовать реализацию проекта, в то же время и она не воспрепятствует строительству, убеждена политик.

Канцлер назвала Украину «ключевым моментом» в вопросе строительства «Северного потока — 2».

По ее мнению, Киев должен остаться транзитером газа, несмотря на появление нового газопровода.

Германия, в отличие от США, выступает в поддержку строительства трубопровода, подчеркивая коммерческую направленность проекта.

Как сообщал «Ридус», на этой неделе американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока — 2».

В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл напомнил немецкому бизнесу о санкциях за участие в проекте «Северный поток — 2». «С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — заявил дипломат в интервью еженедельнику Focus.

