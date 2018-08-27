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Рогозин сообщил о работе по созданию сверхтяжелой ракеты

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация до конца года направит в правительство на утверждение эскизный проект сверхтяжелой ракеты.

Мы уже начали разворачивать работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса, — заявил глава Роскосмоса.

«Это не сказки и не фантазии», — подчеркнул Рогозин в своем сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Сверхтяжелые ракеты предназначены для полетов в дальний космос — к Луне и планетам. Они способны выводить на низкую околоземную орбиту от 50 тонн.

В настоящее время единственной эксплуатируемой сверхтяжелой ракетой является американская Falcon Heavy, впервые стартовавшая 6 февраля 2018 года.

Первый полет такой отечественной ракеты планируется на 2028 год.

Ранее сегодня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в госкорпорации «Роскосмос» следователи выявили миллиардные хищения.

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