Российский хоккеист Зайцев стал автором самого быстрого гола на ЧМ-2019

Самую быструю шайбу на чемпионате мира по хоккею в Словакии забросил защитник сборной России Никита Зайцев, сообщает ТАСС.

Российский хоккеист открыл счет на 31-й секунде в игре четвертого тура группового этапа против сборной Италии.

Ранее автором самой быстрой шайбы был шведский нападающий Александр Веннберг, отличившийся на 39-й секунде в матче против команды Норвегии (9:1), отмечает агентство.

Первый период матча закончился со счетом 4:0 в пользу сборной России.