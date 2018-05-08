В Москве полиция применила оружие при задержании грабителей
- 15 мая 2019, 21:48
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице полиция применила оружие при задержании грабителей, похитивших 2 миллиона рублей из офиса на Нагатинской улице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, неизвестные люди ворвались в офис и, угрожая сотрудникам фирмы похожими на огнестрельное оружие предметами, похитили сумку с крупной суммой денег.
Преступники уехали с места преступления на автомобиле. Позже машину заметили на Аминьевском шоссе, подозреваемые попытались скрыться и оказали полицейским активное сопротивление, отметил собеседник агентства.
Правоохранители в соответствии с законом «О полиции» применили табельное оружие.
В результате они задержали двоих мужчин, один из котрых был ранен и направлен в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Войти через социальные сети: