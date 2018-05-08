В Москве полиция применила оружие при задержании грабителей

В столице полиция применила оружие при задержании грабителей, похитивших 2 миллиона рублей из офиса на Нагатинской улице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, неизвестные люди ворвались в офис и, угрожая сотрудникам фирмы похожими на огнестрельное оружие предметами, похитили сумку с крупной суммой денег.

Преступники уехали с места преступления на автомобиле. Позже машину заметили на Аминьевском шоссе, подозреваемые попытались скрыться и оказали полицейским активное сопротивление, отметил собеседник агентства.

Правоохранители в соответствии с законом «О полиции» применили табельное оружие.

В результате они задержали двоих мужчин, один из котрых был ранен и направлен в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».