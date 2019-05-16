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Путин поручил создать три авиаполка с новейшими истребителями Су-57

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), поручил к 2028 году полностью переоснастить не менее трех авиаполков новейшими истребителями пятого поколения Су-57, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, они обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире.

Глава государства отметил, что производители этих самолетов снизили их стоимость самолетов на 20%.

Ранее планировалось закупить 16 таких истребителей, однако появилась возможность приобрести больше боевых машин.

Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов, — приводит телеканал слова Путина.

Российский лидер также поручил обновить парк военных вертолетов. К 2028 году в его составе должны появиться не менее 100 современных вертолетов Ми-28НМ.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 14 мая, Путин прилетел в Ахтубинск в сопровождении шести истребителей Су-57. Президент России прибыл в этот город, чтобы осмотреть образцы перспективного вооружения. ‏В итоге глава государства ознакомился с новейшими радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами.

В марте Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

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