В Судане полицейские палками избили корреспондента российского агентства

В столице Судана Хартуме корреспондент российского агентства Sputnik Махаммад аль Фатих получил несколько ударов палками по голове и телу от представителей военной полиции, сообщает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел днем, когда он освещал ситуацию на улицах города, а также работы по уборке баррикад на мосту Нимр.

Журналист отметил, что разбором завалов занимались силы быстрого реагирования, частью которых и является военная полиция.

Аль Фатих добавил, что один из солдат выхватил у него из рук мобильный телефон, бросил на землю и сломал.

«Другая группа из пяти военных ударила меня палками по голове и телу, несмотря на то, что я сообщил, что являюсь журналистом и освещаю ситуацию по заданию редакции», — приводит агентство слова журналиста.

Как сообщал «Ридус», 11апреля в Судане произошел военный переворот после четырехмесячных народных протестов.

Президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.

Однако народные протесты в стране продолжаются, несмотря на обещания военных улучшить экономическую ситуацию.