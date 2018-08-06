Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в Роскосмосе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в госкорпорации «Роскосмос» следователи выявили миллиардные хищения, сообщает РИА Новости.

Бастрыкин отметил, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, что работа следователей идет уже «лет пять, и конца и края не видно».

Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант, — приводит агентство слова главы СК РФ.

В пресс-службе Роскосмоса рассказали агентству, что госкорпорация помогает Следственному комитету в расследовании хищений.

Как заявил URA.RU руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рискует выйти из доверия у президента после череды скандалов в космическом ведомстве.

В апреле нынешнего года в докладе генпрокурора Юрия Чайки было сказано, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 миллиарда рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле не склонны персонифицировать с Дмитрием Рогозиным хищения, вскрытые на предприятиях Роскосмоса.

