Шаурма и обогреватели: что рекламируют герои «Игры престолов» в России

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Культовый сериал «Игра престолов» подходит к завершению. Совсем скоро на экраны выйдет последняя серия финального восьмого сезона. И пока фанаты вовсю обсуждают перипетии сюжета и уворачиваются от спойлеров, мы нашли для вас примеры работ ушлых предпринимателей, которые используют в своей рекламе героев сериала, едва ли оповещая их об этом. Джон Сноу вовсю рекламирует обогреватели и шаурму, а мать драконов Дейнерис красуется на билбордах с опарышем и сумками. Реклама в России, как она есть — суровая и беспощадная.

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Какой из этих рекламных баннеров сумел вас рассмешить?