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Москва из-за непогоды встала в 9-балльных пробках

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© Михаил Терещенко/ТАСС

В столице в вечерний час пик пробки из-за непогоды достигли 9 баллов, отмечает сервис «Яндекс. Пробки».

Практически стоит внешняя сторона Садового кольца от Шлюзовой набережной до улицы Красина, на некоторых участках автомобили движутся со скоростью не более 10 километров в час.

На внутренней стороне Садового кольца пробки образовались от улицы Остоженка до Цветного бульвара.

Кроме того, движение практически остановилось на ТТК от железнодорожной станции «Калитники» до Варшавского шоссе.

На внутренней стороне МКАД наблюдаются заторы от Озерной улицы до Волоколамского шоссе.

Пробки также образовались на вылетных магистралях на Калужском и Волоколамском шоссе при выезде в область.

Как сообщал «Ридус», сегодня МЧС выпустило экстренное предупреждение об ожидаемом в столице сильном дожде с грозами.

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