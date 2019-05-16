Захарченко обвинил прокурора во лжи и назвал себя невиновным
- 15 мая 2019, 19:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Полковник Дмитрий Захарченко во время заседания в Пресненском суде Москвы обвинил государственного обвинителя во лжи и искажении фактов, сообщает РИА Новости.
Ранее сегодня прокурор запросила для него 15 с половиной лет колонии.
Милана Сулимовна искажала показания свидетелей, обманывала суд… Я понимаю, зачем она это делала… Удивления это не вызывает, вызывает удивление совесть — есть она или нет, — заявил подсудимый.
Захарченко назвал прокурора Дигаеву профессионалом, добавив, что «она делала все, о чем ее просило следствие, она с ними встречалась, она с ними переписывалась».
Полковник назвал ложью версию о том, что до него дошли взятки от ресторатора Меди Дусса через генерала МВД Алексея Лаушкина и полковника ФСБ Дмитрия Сенина.
По его словам, в момент передачи денег между указанными людьми он «находился в другом месте».
Все это ложь, в его действиях нет события преступления, — приводит агентство слова Захарченко, говорящего о себе в третьем лице.
Подсудимый отметил, что обвинение не доказало создание организованной группы с Сениным, поскольку, по его словам, за все время между ними «не осуществлялись телефонные соединения».
Бывший полицейский заявил, что его «хотят сломать» и преследуют из-за того, что он отказался давать изобличающие показания на других людей.
Мне сказали, подпиши нужные нам показания и получишь свои шесть лет, я отказался, — добавил полковник.
Как сообщал «Ридус», в июле прошлого года на счет Казначейства России перечислено более 9 млрд рублей из имущества Дмитрия Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства.
В ходе следствия было установлено, что в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки предприятий и заставили их владельца передать им взятку в размере 800 тысяч долларов, а в 2015 году заставили того же предпринимателя выдать им карту сети ресторанов на скидку 50% и сэкономили таким образом более 3 млн рублей.
Также следствие полагает, что в 2016 году, используя свое положение, Захарченко помешал следствию, предупредив свою знакомую о предстоящем обыске.
Всего в ходе расследования уголовного дела было изъято примерно 9 млрд рублей в разной валюте.
В марте нынешнего года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко — беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.
Согласно решению суда, в доход государства должны поступить активы на более чем 380 миллионов рублей. Это пять автомобилей и около 30 объектов недвижимости: 20 квартир, земельные участки, дом, машиноместа.
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