МЧС предупредило москвичей о сильном ливне с грозами
- 15 мая 2019, 18:15
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
МЧС выпустило экстренное предупреждение об ожидаемом в столице сильном дожде с грозами.
По данным спасателей, непогода продлится в Москве и области до утра 16 мая.
При этом порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду.
Сотрудники МЧС рекомендует водителям увеличить дистанцию от впереди идущих машин и снизить скорость.
Также спасатели советуют паковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам же стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями, сообщается на сайте столичного управления МЧС.
Ранее, как сообщал «Ридус», синоптики рассказали о погоде на этой неделе.
Войти через социальные сети: