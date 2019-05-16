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МЧС предупредило москвичей о сильном ливне с грозами

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ожидаемом в столице сильном дожде с грозами.

По данным спасателей, непогода продлится в Москве и области до утра 16 мая.

При этом порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендует водителям увеличить дистанцию от впереди идущих машин и снизить скорость.

Также спасатели советуют паковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам же стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Ранее, как сообщал «Ридус», синоптики рассказали о погоде на этой неделе.

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