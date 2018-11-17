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В Новосибирске задержали дебошира, напавшего на экипаж самолета

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© youtube.com

В аэропорту Новосибирска полиция задержала пьяного дебошира, устроившего на борту самолета драку с членами экипажа.

По данным следствия, мужчина, войдя в самолет, начал материться, оскорблять пассажиров.

Члены экипажа попытались его урезонить, однако в ответ он нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику.

В результате экипаж вызвал полицию. Тогда он публично оскорбил прибывшего сотрудника правоохранительных органов.

Когда же дебошира доставили в отдел полиции, он продолжил ругаться и кричать. Как видно на видео, его заковали в наручники. Когда же он пообещал, что будет вести себя нормально, наручники сняли, но мужчина бросился на пол и начал бить кулаками по стенке стола. Тогда полицейским снова пришлось надеть на него наручники.

Выяснилось, что 36-летний житель Челябинской области был ранее неоднократно судим.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти», сообщается на сайте СК РФ.

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