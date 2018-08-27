найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

302623

Как выглядят типичные жители российских городов

Small dd3dc5f883
  • 15 мая 2019, 16:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Автор этого любопытного фотопроекта, в котором города обретают человеческий облик, — новосибирская художница Ирина Позднякова. А вот идею ей подсказал брат Андрей, который нашёл в интернете свой родной город Новосибирск, нарисованный в виде аниме-персонажа.

Мне понравилось, что Новосибирск символизирует молодой учёный, но показалось, что его образ чересчур романтичный. Я подумал, что наши города должны выглядеть иначе, и попросил сестру проиллюстрировать мою идею, — рассказал Андрей.

Художница Ирина создала портреты семи российский городов, в которых образы выглядят более приземлёнными и собирательными. К каждой иллюстрации прилагается текстовое описание. Давайте посмотрим!

1. Челябинск

2. Екатеринбург

3. Казань

4. Новосибирск

5. Владивосток

6. Санкт-Петербург

7. Москва

Что вы об этом думаете? Какая иллюстрация показалась вам самой правдивой?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
10030791читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6292080читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615489читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

21549987читать позжечитаю позже