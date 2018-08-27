Как выглядят типичные жители российских городов

Автор этого любопытного фотопроекта, в котором города обретают человеческий облик, — новосибирская художница Ирина Позднякова. А вот идею ей подсказал брат Андрей, который нашёл в интернете свой родной город Новосибирск, нарисованный в виде аниме-персонажа.

Мне понравилось, что Новосибирск символизирует молодой учёный, но показалось, что его образ чересчур романтичный. Я подумал, что наши города должны выглядеть иначе, и попросил сестру проиллюстрировать мою идею, — рассказал Андрей.

Художница Ирина создала портреты семи российский городов, в которых образы выглядят более приземлёнными и собирательными. К каждой иллюстрации прилагается текстовое описание. Давайте посмотрим!

1. Челябинск

2. Екатеринбург

3. Казань

4. Новосибирск

5. Владивосток

6. Санкт-Петербург

7. Москва

Что вы об этом думаете? Какая иллюстрация показалась вам самой правдивой?