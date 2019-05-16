найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

003189

Порошенко подписал закон о государственном языке

Small default

© Палинчак Михаил/TASS

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Церемонию подписания транслировали все ведущие телеканалы страны, в частности «112 Украина».

Я как президент Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“, — сказал он.

Глава государства отметил, что украинцы ждали этого закона «много-много лет», потому что он «объединяет нацию».

Этот закон никак не затрагивает ни один язык национальных меньшинств, которые проживают на Украине, поскольку закон не об этом, — подчеркнул Порошенко.

Действующий президент Украины добавил, что закон тщательно сбалансирован и «выверен настолько, чтобы ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр».

Документ вступит в силу после публикации в изданиях центральных органов власти, отмечает kp.ru.

Как сообщал «Ридус», 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепляет его исключительные права перед остальными языками в стране.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
24230527читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
23094922читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

10030791читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

452711167читать позжечитаю позже