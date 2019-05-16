Порошенко подписал закон о государственном языке

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Церемонию подписания транслировали все ведущие телеканалы страны, в частности «112 Украина».

Я как президент Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“, — сказал он.

Глава государства отметил, что украинцы ждали этого закона «много-много лет», потому что он «объединяет нацию».

Этот закон никак не затрагивает ни один язык национальных меньшинств, которые проживают на Украине, поскольку закон не об этом, — подчеркнул Порошенко.

Действующий президент Украины добавил, что закон тщательно сбалансирован и «выверен настолько, чтобы ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр».

Документ вступит в силу после публикации в изданиях центральных органов власти, отмечает kp.ru.



Как сообщал «Ридус», 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепляет его исключительные права перед остальными языками в стране.