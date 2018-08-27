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Тест: Кем работали отечественные рок-музыканты до того, как стали звёздами?

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  • 15 мая 2019, 14:32
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Если вы хоть немного разбираетесь в отечественной рок-музыке, то наверняка сможете с первых нот узнать песни Виктора Цоя, Гарика Сукачёва, Константина Кинчева и других известных певцов. А кем работали эти музыканты до того, как стали знаменитыми? Пройдите тест, чтобы узнать больше о любимых исполнителях.

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Делитесь результатами в комментариях, а тест отправьте своим знакомым меломанам.

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