На скале во Франции нашли 230-летний шифр

Французские исследователи обнаружили на скале тайное послание, оставленное 230 лет назад. Ученые предполагают, что это шифр, но разгадать его пока не удалось.

Надписи на камне обнажились во время отлива на пляже, тогда их и увидели отдыхающие. О находке сразу же сообщили администрации города, которая пригласила ученых и историков. Пока что прочитать надпись не получается.

Деревня на северо-западе Франции предложила вознаграждение в размере 2240 долларов (145 000 рублей) тому, кто первый догадается, как расшифровать высеченные на скале символы.



О камне исследователи узнали почти три года назад, но только сейчас власти городка обращаются за помощью. Анализ надписей показал, что они, вероятно, были оставлены более 200 лет назад.

Одна сторона скалы полностью украшена заглавными буквами: символы, включая изображение парусника и сердца, а также на скале есть даты — 1786 и 1787 годы.



По одной из версий, эти даты могут указывать на строительство нескольких артиллерийских батарей, возведенных для защиты близлежащего форта.

Согласно данным агентства AFP, разборчивые части надписи гласили: «ROC AR B … DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL … RI OBBIIE: BRISBVILAR … FROIK … AL».