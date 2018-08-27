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Москвич лишился квартиры из-за аферистов и фиктивной электронной подписи

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Пожилой москвич лишился собственной квартиры из-за деятельности мошенников, подделавших его электронную подпись. Пугающую историю приводит «СНЕГ.TV».

По данным издания, мужчина, проживающий в квартире, некогда переписанной в дар собственному сыну, узнал о смене владельца совершенно случайно: в один прекрасный день в счете за коммунальные платежи появилась фамилия незнакомого человека.

Уточнив у родственника, что тот не проводил сделок с подаренным имуществом, мужчина направился в МФЦ, где его ждали неприятные новости. Выяснилось, что у квартиры в октябре прошлого года действительно появился новый хозяин.

К своему огромному удивлению, герой материала обнаружил, что, согласно данным Росреестра, фиктивная сделка была заверена его электронной подписью, которую он даже никогда не получал.

В итоге мужчина написал заявление в правоохранительные органы.

По словам юриста Ольги Полищук, подобные аферы — вовсе не уникальная находка преступников, обманувших московского пенсионера. С тех пор как в государственный документооборот ввели электронные подписи граждан, число подобных преступлений неуклонно растет.

Выпускается сертификат, любой поддельный договор загружается в сканер, например договор отчуждения, который впоследствии будет невозможно проверить даже с помощью графологической экспертизы. Личного присутствия владельца недвижимости при этом не требуется. Проблема в том, что для выпуска электронной подписи достаточно знать лишь паспортные данные человека. Получив ее, мошенники могут провести практически любую сделку от лица гражданина, поскольку электронная подпись приравнивается к ручной, — рассказала эксперт.

Собеседница издания рекомендовала незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, как только вы заподозрили, что на вашу недвижимость положили глаз мошенники. В таких случаях следует немедленно наложить арест на квартиру и в судебном порядке добиваться признания фиктивного характера подобных сделок.

Необходимо поднять документы удостоверяющего центра, выяснить, чьи были подписи на договорах купли-продажи, и только таким образом доказывать, что сделки не существовало. Отстоять свою правоту вполне реально, — резюмировала Ольга Полищук.

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