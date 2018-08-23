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Глава ВЦИОМ нашел объяснение любви россиян к героям «Игры престолов»

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© кадр из сериала «Игра престолов»

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал результаты опроса, согласно которым самыми любимыми персонажами «Игры престолов» у россиян оказались Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

По мнению Федорова, Дейенерис российские зрители полюбили за справедливость, а также за попытки свергнуть тиранию и освободить рабов.

«Это образ слабой женщины, которая не сгибается перед невзгодами, но думаю, что все это до просмотра пятой серии последнего сезона», — рассказал он «Взгляду».

Глава ВЦИОМ пояснил, что там Дейенерис представлена совершенно в другом свете, в результате чего все симпатии к ней сойдут на нет.

Что же касается Тириона Ланнистера, он является самым человечным из персонажей, а также сложным драматическим героем, считает Федоров.

Он уточнил, что это человек с известными слабостями, даже с физическими недостатками, не хороший, не плохой, а сложный. По словам Федорова, Ланнистер — не картонный персонаж, а вполне живой, который плюс ко всему максимально талантливо сыгран, пишет издание.

При этом глава ВЦИОМ подчеркнул, что никакой возможной связи героев «Игры престолов» с национальным характером россиян он не видит.

Ранее СМИ опровергли данные об очередном киноляпе в пятой серии «Игры престолов».

Как известно, после выхода четвертой серии зрители заметили на столе рядом с Дейенерис Таргариен стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Тогда в компании HBO признали ошибку, этот кадр было решено отредактировать.

Между тем скандал вокруг появления стакана Starbucks в сериале послужил бесплатной рекламой для всемирно популярной сети кофеен. По словам главы маркетинговой компании Hollywood Branded Стейси Джонс, специально проведенный мониторинг показал, что всего за 48 часов Starbucks и «Игра престолов» были упомянуты в СМИ и соцсетях 193 тысячи раз.

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Собака притворилась бездыханной, чтобы избежать купания

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  • 16 мая 2019, 15:41
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Таиланде живёт годовалый пёс породы тайский бангку по кличке Нгуанг (Nguang), и он прославился в интернете тем, что очень не любит купаться и поэтому каждый раз перед принятием ванны пытается притвориться мёртвым. Хозяева говорят, что собака прикидывается бездыханной всякий раз, когда приходит время принимать душ. И делает это так мастерски, что не смеяться невозможно!

Наш пёс очень умный и добрый, а ещё и очень-очень хитрый. Мы опубликовали ролик с его актёрской игрой в интернете, и многие поверили и посчитали, что Нгуанг по-настоящему потерял сознание. Но мы-то знаем, что он устраивает такой цирк каждый раз, когда мы пытаемся искупать его — смеётся хозяйка пса Нонг Канокван (Nong Kanokwan).

Девушка говорят, что после традиционного театрального представления с обмороком, собака смиряется со своей участью и всё-таки принимает душ.

Ранее «Ридус» писал про пса маламута, который всегда поёт в ванной. Получается очень мило.

Также мы рассказывали про собаку-дайвера, которая научилась мастерски нырять и теперь обожает доставать со дна реки разные предметы и приносить их хозяину. 

А ещё мы писали про хаски, который тоже однажды спел в душе, а потом на собачью песню наложили музыку знаменитого хита группы System of a Down. Очень эпично получилось.

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