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Жители карельской деревни испугались, что ее сожгут на съемках фильма

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© youtube.com

Жителей карельской деревни Кинерма, расположенной между Ладожским и Онежским озерами, напугало сообщение о том, что в ней собираются снимать фильм «Огонь», в котором запланирована сцена крупного пожара.

Сельчане опасаются, что из-за него могут сгореть уникальные дома, построенные в XVIII—XIX веках.

«Дома планируют поджечь в 300 шагах от памятников архитектуры Карелии», — рассказала изданию karelinform.ru жительница Кинермы Ольга Гоккоева.

По ее словам, жителей успокаивают, обещая машину МЧС. «В деревне нет водоема, откуда будет вода при необходимости, не дай Бог, набираться?» — задается вопросом Гоккоева.

При этом на территории деревни уже развернулось строительство домов, которые планируют сжечь во время съемок.

В связи с этим местные жители обратились в министерство культуры Карелии, в МЧС России, а также к руководителю Госкомитета охраны памятников республики и к главе района и поселения с требованием запретить постановочный пожар во время съемок фильма «Огонь», который по иронии судьбы посвящен спасению жителей горящей деревни.

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