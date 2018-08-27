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Во Всемирном антидопинговом агентстве сменится руководство

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© Piotr Nowak/EPA\TASS

Новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) станет министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.

Его кандидатура была выдвинута представителями органов государственной власти из состава совета учредителей организации.

Официально кандидатуру Баньки утвердят на заседании совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября в польском городе Катовице, сообщает AFP.

В итоге польский министр сменит на посту главы WADA британца Крэйга Риди, который возглавляет эту организацию с ноября 2013 года.

Как отмечает агентство, соперником Баньки был доминиканец Маркос Диас, однако в феврале Совет Европы утвердил поляка в качестве кандидата на пост президента WADA.

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