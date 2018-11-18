Феминистки выразили протест против вручения Алену Делону приза в Каннах

Решение организаторов 72-го Каннского кинофестиваля наградить прославленного французского актера Алена Делона почетной «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в кинематограф вызвало недовольство у феминисток.

Такая реакция общественности вынудила арт-директора фестиваля Тьерри Фремо объяснить свою позицию.

«Мы не даем Алену Делону Нобелевскую премию мира», — цитирует его Variety. Фремо пояснил, что в Каннах собираются отметить Делона «как артиста» и «воздать должное его достижениям в киноиндустрии», что никак не связано с его политическими взглядами.

В петиции против вручения награды Делону, которую уже подписали около 19 тысяч человек, утверждается, что Делон симпатизирует ультраправой партии «Национальный фронт».

Кроме того, основательница организации «Женщины и Голливуд» Мелисса Сильверстайн обвинила актера в гомофобии и оскорбительных заявлениях в адрес женщин. А французская организация Osez Le Feminisme заявила изданию, что, награждая Делона, Канны посылают негативный сигнал женщинам и жертвам насилия, поскольку актер сам признался в мачизме и избиении женщин.

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

