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2017183

В Казани арестован глава компании-разработчика беспилотника для Минобороны

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© youtube.com

Авиастроительный районный суд Казани изменил гендиректору ОКБ им. Симонова Александру Гомзину меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Он обвиняется в хищении средств Минобороны РФ на сумму более 494 млн рублей.

Первоначально Гомзин был арестован 20 апреля 2018 года за нецелевое использование субсидий, выделенных предприятию в 2014 году. Однако в мае 2018 года его выпустили на свободу под подписку о невыезде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Гомзин и неустановленные лица «в рамках неисполнения обязательств по государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами похитили денежные средства Министерства обороны РФ на общую сумму 494,3 млн рублей».

Известно, что с 2014 года Опытное конструкторское бюро имени М. П. Симонова разрабатывает проект тяжелого беспилотника, который предназначен для решения боевых задач в Арктике.

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