найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

-108393

Жительница Уфы оформила брак с покойником ради квартиры

Small f1a6d446e0

С целью завладения квартирой, владелец которой умер, 51-летняя жительница Уфы приобрела подложное свидетельство о заключении брака с покойным.

Следствием и судом было установлено, что в сентябре — ноябре 2017 года женщина узнала, что у ранее незнакомого ей мужчины, скончавшегося более года назад, осталась однокомнатная квартира стоимостью более 2 млн рублей.

Решив завладеть этим имуществом, она купила фиктивное свидетельство о браке и через своего представителя подала в суд исковое заявление о признании за ней права собственности на квартиру в порядке наследования.

Суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «Фальсификация доказательств по гражданскому делу».

В итоге подсудимую приговорили к четырем годам и двум месяцам условно с испытательным сроком на три года, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что 22-летний житель Украины женился на 80-летней старушке, которой он приходится внучатым племянником. Таким способом он решил «откосить» от армии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
452711167читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6292080читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9033088читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615489читать позжечитаю позже